Фильм дня: «Левша»

Фильм «Левша» должен был стать продолжением «8 мили» с Эминемом в главной роли, но рэпер сделал выбор в пользу музыки, картина в итоге получилась полностью оригинальной.

Гонконг/США, 2015 год, режиссер Антуан Фукуа, 16+

В главной роли: Джейк Джилленхол и Рэйчел МакАдамс

Фильм рассказывает о боксере Билли Хоупе. В начале повествования у героя есть все: звание чемпиона, любимые жена и дочка. Но все меняется, когда при трагических обстоятельствах его возлюбленная погибает.

Лишившись дорогого человека, Хоупа ждут и другие беды — дисквалификация с ринга и лишение родительских прав. Герой должен пройти череду испытаний, чтобы вновь вернуть уважение к себе и восстановить семью.

Первоначально проект рассматривался как неофициальное продолжение к фильму «8 миля» с Эминемом. Рэпер предпочел музыку актерской работе. Тогда сценарий был сильно изменен, а на главную роль утвердили Джейка Джилленхола.

Присутствие Эминема в картине все-таки состоялось. Он записал для «Левши» саундтрек и сам исполнил одну из песен – «Phenomenal».