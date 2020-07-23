Фильм дня: «8 миля» с Эминемом

Фильм «8 миля» рассказывает не настоящую историю молодости Эминема, как многие думают, а показывает жизнь вымышленного рэпера в Детройте.

США, 2002 год, режиссер Кёртис Хэнсон, 18+

В ролях: Эминем, Ким Бейсингер, Бриттани Мерфи

Eminem:

Люди, которые слушают мою музыку, знают, что в фильме правда, а что нет. Конечно, частично это история моей жизни, но в основном это все же фильм типа «из грязи в князи».

Сюжет фильма разворачивается в Детройте в 1995 году. Центральной линией повествования становится жизнь и карьера молодого белого рэпера по имени Джимми «Кролик» Смит-младший. На фоне межрасовой вражды Кролик пытается не только выжить в мире рэпа, но и занять в нем почетное место, наравне с титанами хип-хопа.

Песня «Lose Yourself», написанная Эминемом специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня».

Уникальность «8 мили» в том, что главную роль здесь играет реальный, подходящий по возрасту рэпер, но при этом зрителям показывают настоящее художественное кино, а не пересказ биографии музыканта.