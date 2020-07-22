Россия завершила внезапную проверку боеготовности войск

Министерство обороны завершило внезапную проверку боевой готовности войск, проводившуюся с 17 июля по приказу Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«В Вооруженных силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности... Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей», — говорится в сообщении.

Всего от ВС РФ к внезапной проверке боевой готовности привлекалось около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

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В рамках проверки штабы, соединения и воинские части были приведены в высшую степень боевой готовности. Сейчас войска и силы Южного военного округа, часть органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений ВДВ, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ возвращаются в пункты постоянной дислокации.

«Основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению», — уточнили в военном ведомстве.

Результаты проверки будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей ВС к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».