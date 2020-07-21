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Уголовное дело в отношении Ефремова направят в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова, сообщается на сайте надзорного органа.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

По версии следствия, Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Вместо того, чтобы снизить скорость и остановиться, он продолжил движение и врезался в другой автомобиль, водитель которого скончался.

Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. 


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