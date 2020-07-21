Уголовное дело в отношении Ефремова направят в суд

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Михаила Ефремова, сообщается на сайте надзорного органа.
Ефремов обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом,
управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
По версии следствия, Михаил Ефремов, находясь в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость и выехал на
встречную полосу. Вместо того, чтобы снизить скорость и остановиться, он
продолжил движение и врезался в другой автомобиль, водитель которого скончался.
Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы
для рассмотрения по существу.