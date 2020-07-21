Треть избирателей заявили о желании голосовать онлайн

Треть россиян отдали бы предпочтение электронной форме голосования после его масштабного тестирования в ходе плебисцита по поправкам в конституцию. Число сторонников интернет-голосования будет расти, сообщили в совместном аналитическом докладе ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

«Уже сейчас число сторонников электронного голосования достигло уровня, который невозможно игнорировать: более половины россиян готовы проголосовать через интернет, а треть граждан предпочли бы электронное голосование традиционной форме волеизъявления. Эти данные говорят о явном наличии запроса на дальнейшее внедрение инструмента и его масштабирование», — пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования.

Так, в период с мая по июль 2020 года доля тех, кто одобряет возможность голосовать через интернет, выросла до 50%, а количество противников электронного голосования снизилось с 49% до 44%. До 53% увеличилось число респондентов, готовых лично участвовать в электронном голосовании. Отказались бы от новой формы волеизъявления 45% опрошенных.

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Минусы дистанционного голосования во многом являются следствием репутационных проблем самого института выборов в России. Так, по мнению опрошенных в электронном голосовании есть три основных недостатка: простор для фальсификаций (21%), риск утечки данных (15%) и отсутствие интернета/слабый интернет (12%).

«Последний недостаток устраняется технологическим развитием и расширением цифровой инфраструктуры, а первые два — работой над имиджем самого института выборов в России», — сообщили эксперты.