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Кинологи перечислили самые популярные клички для собак

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российская кинологическая федерация (РКФ) сообщила, как чаще всего россияне называют своих собак: первое место занимает кличка Оскар, традиционные советские Тузик и Дружок уходят в прошлое.

«Кличка для питомца – это не просто набор букв, это чаще всего употребляемая команда, которая для собаки будет обозначать некий сигнал внимания. И выбор клички для собаки зачастую вызывает трудности, поскольку многим хочется, чтобы она соответствовала характеру и темпераменту четвероногого друга», — рассказал РИА Новости президент РКФ Владимир Голубев.

По данным РКФ, самой популярной кличкой, на основании данных, собранных за этот год, оказалась кличка Оскар. На втором месте Жасмин, третью строчку рейтинга занимает Оливия. Далее идут: Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и замыкает «десятку» Злата. Рейтинг построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.

"Можно отметить удивительную стабильность на самых верхних позициях рейтинга: в течение последних пяти лет десятка лидеров практически не изменяется. За первое место с переменным успехом соревнуются Оскар, Жасмин и Оливия. В прошлом году кличка Оскар занимала третью позицию, на первом месте по популярности тогда была кличка Жасмин. В 2019 году в топ-10 вошло имя Цезарь, в этом году его заменила кличка Валенсия", — рассказали в кинологической федерации.

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Как рассказали кинологи, стабильной популярностью пользуются имена греческих богов: Зевс, Афина и Афродита. Встречаются имена, данные в честь люксовых автомобилей: с 2015 года зарегистрировано 554 пса по имени Лексус, 267 Мерседесов и 263 Бентли.

«Также можно встретить такие клички как Тиффани и Живанши (по всей видимости собак назвали в честь любимого бренда); Гермиона – в честь героини из известного всем фильма про Гарри Поттера; Земфира — возможно, питомец носит имя популярной певицы, и даже собак, которых, вероятно, назвали в честь любимого футбольного клуба — Челси», — рассказали в РКФ.

Отмечается, что клички, которые были популярны в советские годы, сейчас не пользуются спросом. За последние пять лет зарегистрировано всего десять Дружков, четыре Каштанки, три Тузика и 18 Полканов.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.

kobra_72

Не Россиянин, а москвич. Только москвичи выигрывают астрономические суммы.

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...