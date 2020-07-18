НАТО испугала внезапная проверка боеготовности российских войск

Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Представитель альянса указала, что Россия не открывала своих учений для обязательного наблюдения со времен холодной войны, в то время как союзники по НАТО делают это. По мнению Лунгеску, к этому обязывает Венский документ ОБСЕ о военной прозрачности.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

Ожидается, что в ходе проверки военные оценят способность Вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные террористические угрозы.