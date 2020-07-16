НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

США ввели новые антироссийские санкции

Источник:
«Интерфакс»
441 8
Фото: © The White House

Соединенные Штаты ввели в среду санкции против трех физических и пяти юридических лиц, которые якобы связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, говорится в заявлении Минфина США.

В пресс-релизе министерства уточняется, что речь идет о мерах против компаний, базирующихся в Судане, Гонконге и Таиланде и помогавших Пригожину обходить уже действующие американские санкции.

«Лица, против которых мы сегодня принимаем меры, напрямую помогали Пригожину проводить свои операции. Также они пытались дискредитировать и остановить протестующих, требующих демократических реформ в Судане», — приводит «Интерфакс» содержание документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБайден предложил ударить по российскому экспорту

В санкционный список SDN List Минфин США добавил Игоря Лавренкова, Андрея Манделя и Михаила Потепкина. Это так называемый «черный список» лиц и организаций, с которыми американцам запрещено вести бизнес.

«Евгений Пригожин и контролируемая им сеть эксплуатируют природные богатства Судана ради личного обогащения. Кроме того, они распространяют свое злонамеренное влияние по всему миру», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он добавил, что США будут добиваться привлечения к ответственности и «других "отрицательных" действующих лиц», «и тогда Судан и другие страны получат возможность самостоятельно принимать решения».

Еще по теме
МИД России сообщил о провокациях на грузинской границе
Россия откроет границы с Белоруссией
Азербайджан нанес удары по военным объектам Армении. ВИДЕО
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
Голикова назвала процент смертности от коронавируса в России
•
США ввели новые антироссийские санкции
•
Полиция задержала в Москве 132 участника акции протеста
•
Обнаружена жертва загадочного убийства древности
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сотрудница Роспотербнадзора дала рекомендации по проведению похорон
Сибирь 16.07.2020 11:38
Ученые нашли причину аномальной жары в Сибири
Сибирь 16.07.2020 11:30
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
Сибирь 16.07.2020 11:12
Депутат Норильска обвинила медицину края в смерти сына от COVID-19
Сибирь 16.07.2020 10:49
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8566
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
5211
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
4029
Выпущен бесплатный «клон» Windows 10
3418
Обсуждение (8)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Голикова назвала процент смертности от коронавируса в России
•
США ввели новые антироссийские санкции
•
Полиция задержала в Москве 132 участника акции протеста
•
Обнаружена жертва загадочного убийства древности
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
33
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
25