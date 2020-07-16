США ввели новые антироссийские санкции

Соединенные Штаты ввели в среду санкции против трех физических и пяти юридических лиц, которые якобы связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, говорится в заявлении Минфина США.

В пресс-релизе министерства уточняется, что речь идет о мерах против компаний, базирующихся в Судане, Гонконге и Таиланде и помогавших Пригожину обходить уже действующие американские санкции.

«Лица, против которых мы сегодня принимаем меры, напрямую помогали Пригожину проводить свои операции. Также они пытались дискредитировать и остановить протестующих, требующих демократических реформ в Судане», — приводит «Интерфакс» содержание документа.

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В санкционный список SDN List Минфин США добавил Игоря Лавренкова, Андрея Манделя и Михаила Потепкина. Это так называемый «черный список» лиц и организаций, с которыми американцам запрещено вести бизнес.

«Евгений Пригожин и контролируемая им сеть эксплуатируют природные богатства Судана ради личного обогащения. Кроме того, они распространяют свое злонамеренное влияние по всему миру», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он добавил, что США будут добиваться привлечения к ответственности и «других "отрицательных" действующих лиц», «и тогда Судан и другие страны получат возможность самостоятельно принимать решения».