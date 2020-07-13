СК возбудил дело после разлива топлива на Таймыре

Следователи возбудили уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Красноярского края на предприятии «Норникеля», сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, 12 июля днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию.

Следователи возбудили уголовное дело статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей.