Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной

Президент Владимир Путин считает, что ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с Крымом и рано или поздно в отношениях Москвы и Киева №пена схлынет».

Говоря о хронологии событий, президент отметил, что на Украине «сначала произошел государственный переворот и захват власти, а уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись».

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Путин подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот. «Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам Путина, рано или поздно в отношениях Москвы и Киева «пена схлынет».