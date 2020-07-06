Политолог назвал Зеленского кидалой с крестьянскими замашками

Президент Украины Владимир Зеленский является «кидалой» и «типичным представителем хуторянской элиты», считает украинский политолог Андрей Головачев.

Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики, как и все его предшественники, приводит РИА Новости слова Головачева.

«Давайте разберем недавний кейс. Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ (Нацбанка Украины). Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ Смолия и предлагает ему валить из НБУ», — сказал эксперт.

Эксперт также заявил, что проблема страны заключается в культуре общества. «Пока она не сменится, пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны в принципе. Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский», — заявил политолог.

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При этом Головачев указал, что попытки западных стран силой внедрить свои институты власти в «вотчинную» Украину обречены на провал. «Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо», — заключил эксперт.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.