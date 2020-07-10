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Загадочные круглые объекты обнаружили в космосе

Источник:
РИА Новости
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Фото: Smithsonian Institution / No restrictions

Астрономы обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов — округлым по форме и более ярким по краям. Ученые предположили, что это следы ударных волн от каких-то колоссальных событий за пределами Галактики.

Объекты по форме напоминают круги или пузыри, три из них отличаются особенной яркостью по краям. Их назвали «странными радиокругами», или «орками» (ORC — Odd Radio Circles). Ученые во главе с астрофизиком Рэем Норрисом (Ray Norris) из Университета Западного Сиднея (Австралия) считают, что они открыли новый класс астрономических объектов.

«Здесь мы сообщаем об обнаружении круговых фигур в радиоизображениях, которые не соответствуют ни одному из известных типов объектов или артефактов. Похоже, это новый класс астрономических объектов», — приводит РИА Новости сообщение ученых.

Фото: © Ray P. Norris et al., 2020

Они обсуждают и другие гипотезы, допуская, что «орки» могут быть необычными проявлениями известных ранее объектов: «Круговые элементы в радиоастрономических изображениях обычно представляют сферические объекты, такие как остатки сверхновых, планетарные туманности, околозвездные оболочки, протопланетные диски или звездообразующие галактики».

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Все четыре объекта находятся в высоких галактических широтах, на некотором расстоянии от плоскости Галактики. Их угловой диаметр составляет около минуты — примерно три процента от размера Луны в ночном небе. Но поскольку расстояние до них неизвестно, говорить о реальных размерах проблематично.

По мнению авторов, «орки» — это гигантские сферические ударные волны от каких-то масштабных событий за пределами Млечного Пути. Но они полагают, что для понимания их природы нужны новые наблюдения.

«Недавно было обнаружено несколько таких классов переходных процессов, способных генерировать сферическую ударную волну, таких как быстрые радиовсплески, гамма-всплески и слияния нейтронных звезд. Также возможно, что ORC представляют новую категорию известного явления, такого как струи радиогалактик или блазаров. Однако из-за большого углового размера ORC любой из таких переходных процессов должен был произойти в очень далеком прошлом», — отмечают исследователи.

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