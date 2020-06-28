Аномально массивная черная дыра обнаружена в ранней Вселенной

Астрономы обнаружили второй по удаленности от Солнца квазар J1007+2115, содержащий аномально массивную черную дыру с массой 1,5 миллиарда масс Солнца. Это квазар существовал тогда, когда возраст Вселенной составлял всего 700 миллионов лет.

Группа астрономов во главе с Джиньи Янг из обсерватории Стюарда Аризонского университета сообщает об обнаружении второго по удаленности от Солнца квазара J1007+2115, получившего название Pniuena. В переводе с гавайского это означает «невиданный вращающийся источник творения, окруженный сиянием», сообщает портал N+1 со ссылкой на arXiv.org

Анализ показал, что квазар существовал, когда Вселенной было всего 700 миллионов лет, то есть в эпоху Реионизации, когда образовывались первые галактики и звезды. Масса его центральной черной дыры, составляет 1,5 миллиарда масс Солнца. Она в два раза массивнее сверхмассивной черной дыры, найденной в самом далеком известном на сегодня квазаре J1342+0928.

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Такая черная дыра плохо вписывается в существующие теории, так как требует аномально массивного «зародыша» с массой в десять тысяч масс Солнца, который должен был образоваться через сто миллионов лет после Большого взрыва.

Подобный сценарий требует либо образование «зародыша» в результате прямого коллапса массивного объекта, либо очень быстрой скорости роста черной дыры за счет аккреции вещества. Таким образом, это открытие позволяет получить самое сильное ограничение на модели ранних этапов роста сверхмассивных черных дыр, которые нуждаются в пересмотре.