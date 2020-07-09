Путин отметил отсутствие вспышек COVID-19 после голосования

Вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией после общероссийского голосования по конституции не было, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

«С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально. И среди членов избиркомов не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией. И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение», — цитирует Путина РИА Новости.

Голосование по поправкам, вносимым в конституцию, из-за ситуации с коронавирусом в России длилось с 25 по 1 июля. По данным ЦИК, итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

По данным на 9 июля, в стране зарегистрировано более 707 тысяч случаев COVID-19, причем в последние недели количество вновь выявленных случаев постепенно снижается. Однако есть регионы, показывающие рост, например, Алтайский край. Власти объяснили резкий рост числа больных.