Состояние Джеффа Безоса превысило рекордные для богачей $180 млрд

Капитализация Amazon достигла 1,52 триллиона долларов. Состояние Безоса, который владеет 11,1% акций онлайн-ретейлера, превысило 181,5 миллиарда долларов. Forbes подчеркивает, что это рекордные показатели за все время составления подобной статистики.

В апреле Forbes в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. На тот момент, по подсчетам экспертов журнала, его состояние оценивалось примерно в 113 миллиардов долларов.

#Деньги Найден самый богатый человек в истории

Второе место занял один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 миллиардов долларов, приводит ТАСС статистику. На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивалось в 76 миллиардов долларов.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.