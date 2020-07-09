Два убийства фигурирует в деле губернатора Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается как минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство», — приводит ТАСС слова источника.

Он уточнил, что речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского. Зоря был учредителем нескольких коммерческих организаций в Хабаровске.

По словам собеседника агентства, дело против Фургала было возбуждено после показания ряда арестованных его предполагаемых сообщников. «Ряд фигурантов дали показания, которые в том числе стали основанием для возбуждения дела в отношении губернатора», — сказал источник.

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Он напомнил, что еще в ноябре прошлого года были арестованы четверо фигурантов дела. Среди них бывший депутат Хабаровской краевой думы и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.