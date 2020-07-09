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Задержанный губернатор Хабаровского края. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Kremlin.ru / CC BY 4.0

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийства и организации покушения на убийство. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения, сообщил СК России.

По данным Следственного комитета, речь идет о расследовании многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, члены которой причастны к организации преступлений против жизни и здоровья предпринимателей.

Биография Сергей Фургала

Сергей Иванович Фургал родился 12.02.1970 в селе Поярково Амурской области.

В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело».

До 1999 года работал в Поярковской центральной районной больнице по специальностям терапевта и невролога.

С 1999 года занялся предпринимательской деятельностью в сфере торговли. Изначально импортировал из Китая товары народного потребления, позже — лесоматериалы.

В 2000 году занял пост генерального директора ООО «Алькума». Компания занималась продажей лесоматериалов. Позже занял пост гендиректора ООО «Миф-Хабаровск» (сбор лома черных металлов).

С 2005 по 2007 год — депутат регионального парламента Хабаровского края.

С 2005 по 2011 годы — координатор Хабаровского регионального отделения ЛДПР.

С 2007 по 2018 год — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Защитил степень магистра экономики по направлению «Государственное и региональное управление».

В 2013 был выдвинут партией ЛДПР кандидатом в губернаторы Хабаровского края. На выборах набрал 19,14%.

В 2018 году выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора края. Вышел во второй тур вместе с единороссом Вячеславом Шпортом. И во втором туре одержал победу с результатом 69,57 % голосов.

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