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Экс-губернатора Фургала приговорили к 22 годам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года колонии строгого режима за организацию убийств и покушения на конкурентов в начале 2000-х годов.

По версии следствия, в 2004-2005 годах Фургал и три других фигуранта его дела организовали убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушение на бизнесмена Александра Смольского, которые конкурировали с Фургалом в бизнесе по сбору и перепродаже металлолома.

Суд присяжных 2 февраля признал Сергея Фургала и других фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения. Прокуратура запрашивала для Фургала 23 года лишения свободы. При вынесении приговора был исключен эпизод с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности.

Фургал не признал свою вину. «Ваша честь, приговор понятен. Непонятно только одно. Вам не стыдно? Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор? Этих людей вы взяли просто с улицы, абсолютно мне незнакомых людей посадили. Какой-то ужас», — цитируют «Осторожно, новости» Фургала после оглашения приговора.

Губернатора задержали в июле 2020 года, после чего в Хабаровске несколько месяцев проходили многотысячные ежедневные митинги за его освобождение.

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ЧП #Громкое дело #Россия
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ball-n-wall

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