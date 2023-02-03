Присяжные признали экс‑губернатора Фургала виновным

Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем трем эпизодам, связанным с организацией убийств предпринимателей.

Фургал виновен в организации убийств бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова, а также покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского, говорится в вердикте присяжных.

«Вы что, с ума сошли все? Это не государство! И вы не люди! Посмотрите на меня, россияне, доказано. Давайте еще чего-нибудь скажите! Ваша честь, вам должно быть стыдно, вы же в мантии, поднимите глаза», — заявил Фургал во время зачитывания вердикта.

По версии следствия, в 2004–2005 годах Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского.

Фургалу грозит пожизненное лишение свободы. Вину экс-губернатор не признает, само преследование, по его мнению, ведется по политическим мотивам. Суд огласит наказание 6 февраля.

Представляющий ЛДПР Фургал в 2018 году выиграл губернаторские выборы у кандидата от «Единой России». Его арестовали в 2020 году, тогда регион охватили многотысячные протесты.