Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске

Полицейские изъяли несколько ножей и топор у митингующих в Хабаровске, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Instagram.

«Я прошу всех беречь друг друга. У нас в субботу на акции несанкционированной правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить?», — сказал политик.

Врио губернатора призвал жителей региона «постепенно заканчивать» с митингами и предложил хабаровчанам «оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга».

Также Дегтярев рассказал об интервью, которое он дал приезжавшему в Хабаровск лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. В частности, новый глава региона объяснил, почему он так долго отказывался от общения с жителями края, вышедшими на митинги.

«Я же, когда зашел в этот кабинет <…> здесь метр бумаг был. Десять дней кабинет пустой, никто не ставит подписи. Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал — стол чистый», — пояснил Дегтярев.

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио хабаровского губернатора 20 июля, после увольнения президентом предыдущего главы края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушений. В регионе третью неделю продолжаются протестные митинги.