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Глава Забайкалья высказался о ситуации в связи с арестом Фургала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © youtube.com/ «Вечорка ТВ»

Сергей Фургал — талантливый политик, искренне отстаивающий интересы своего региона. И до того, как его вину докажут в суде, нельзя публично обвинять его или осуждать, высказал мнение губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Он отметил, что был знаком с Фургалом, также как и с другими губернаторами Дальневосточного федерального округа. По словам главы Забайкалья, Сергей Иванович — талантливый политик, который серьезно относился к интересам региона.

«Пока судом не доказана вина человека. Мы никого не можем обвинять и осуждать. Это подлежит беспристрастной и объективной оценке. И должна быть доказана виновность или невиновность этого человека. Если вдруг так окажется, что это правда (организация убийств Фургалом), будет очень жаль», — отметил Осипов в интервью газете «Вечорка».

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Тем не менее он подчеркнул, что оправданий подобным преступлениям быть не может, кто бы их не совершил. «Такие поступки всегда должны подлежать оценке. Я здесь не согласен, что сроки давности какие-то должны быть», — резюмировал Осипов.

Фургала задержали 8 июля, предъявив обвинения в организации убийств и покушения на убийства предпринимателей в Хабаровском крае в 2004-2005 годах.

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