Спустя 15 лет: СК раскрыл подробности дела Фургала

СК РФ раскрыл подробности дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ведомство в деталях рассказало о предполагаемом процессе организации убийств бизнесменов, а также объяснило арест с 15-летним опозданием. Кто, по версии следствия, стал жертвой, почему «криминального» губернатора отстаивают на митингах тысячи человек и чем все это закончится?

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 8 июля в Хабаровске сотрудники ФСБ и СК. Ему предъявили обвинение в организации покушения и убийстве ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

В четверг, 16 июля, СК России разместил на сайте ведомства подробности по делу, фактически ответив на вопрос, не единожды прозвучавший до этого — почему предполагаемого организатора убийств задержали спустя 15 лет?

Работа по раскрытию этих преступлений, подчеркнули в СК, никогда не прекращалась. Но осложнялась тем, что некоторые свидетели были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников.

По данным СК, сейчас ведомство располагает неопровержимыми доказательствами причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

Подробности дела

В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить сведениями, позволившими следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств. Для следствия очевидно, что он таким образом отстаивал собственные коммерческие интересы.

Например, отмечают в СК, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих.

Второй жертвой стал компаньон Фургала Булатов. Он подозревал будущего губернатора в причастности к убийству Зоря. Якобы опасаясь разоблачения, Фургал организовал убийство Булатова, а также завладел и его долей в общем бизнесе — компании «МиФ», занимающейся скупкой и перепродажей металлолома.

Расширив бизнес, Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металла. Но появился конкурент — некий Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить его с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса.

Этот конфликт Фургал решил, по данным следствия, привычным способом: организовал покушение убийство. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил.

Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов. Но вину за его убийство взял на себя охранник и личный водитель Фургала.

СК также указывает, что одним из приближенных Фургала является Андрей Карепов. Последний был помощником в период его работы депутатом Государственной думы.

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А в начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной ОПГ «Тимофеевские». Именно участники этой банды, как полагает следствие, были исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники. Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний.

«У следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключения экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения», — резюмировал СКР.

Непростительная ошибка Жириновского?

Сергей Фургал, член партии ЛДПР, выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора в 2018 году. Он вышел во второй тур вместе с единороссом Вячеславом Шпортом. И одержал сокрушительную победу с результатом 69,57 % голосов.

В день задержания хабаровского губернатора с заявлением в его защиту выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В свойственной ему пламенной манере, пригрозив ответить на задержание подопечного сложением полномочий всей фракции в Госдуме.

Он отметил, что удивлен задержанием Фургала спустя столь долгое время после возможного совершения преступления. «Если действительно в 2004–2005 годах были какие-то преступления, убийства и был якобы замешан Сергей Фургал, чего вы ждали 15 лет?» — гневался Жириновский.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что никогда не исключит Фургала из партии. А происходящее назвал ударом, нанесенным по избирателям Хабаровского края.

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Реакция Жириновского вполне объяснима, так как хабаровский глава входил в число одного из возможных преемников лидера партии, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Кроме того, у Фургала имелся и мощный финансовый ресурс, сравнимый с общепартийным, что давало ему фору перед другими кандидатами. Но вот забыть криминальное прошлое "клана Фургалов", считать, что этот компромат никогда не пойдет в дело, было непростительной ошибкой», — предположил политолог в своем телеграм-канале.

Стихийные митинги

После задержания в Хабаровске начались стихийные митинги. «Это наш край!», «Мы здесь, власть!», «Свободу Фургалу!», «Я/мы — Фургал», «Наш выбор — Фургал!».

Данные о количестве вышедших в первый день на митинг разнятся. Местные СМИ делали предположения о 30-35 тысячах. Но, по официальным данным краевого МВД, собралось не более 12 тысяч.

Одним днем митинг не ограничился. Люди стали выходить на улицы практически ежедневно, перекрывать дороги и собираться на площадях. Социальные сети переполнили отчетные видео о ходе протестов.

Далее протестный флешмоб стал масштабироваться на соседние города и приобретать более креативные формы. На улицах появились люди в стилизованных футболках, на машинах наклейки с лозунгами и т.д.

Вышли по любви или по расчету?

По данным правоохранительных органов Хабаровского края, организовали стихийные митинги люди из команды Фургала. С ними солидарны некоторые политологи.

Несанкционированное шествие было абсолютно ожидаемым и программируемым мероприятием, а организацией акции занимались заместитель Фургала Владимир Хлапов и пресс-секретарь Надежда Томченко, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Губернаторской командой были задействованы все медиаинструменты, которые ежегодно получают только из бюджета 280 миллионов рублей», – цитирует «Взгляд» Мартынова.

Но другие политологи указывают, что Москва сама «проспала "революцию" в Хабаровске». И народный протест идет не столько за Фургала, сколько против федерального центра, его политиков и ставленников, уверен Гращенков.

«Москва проспала ту самую "революцию в сознании" жителей края, которые осенью 2018 года поняли, что их голос чего-то стоит, и они могут самостоятельно менять власть… Очевидно, что все происходящее сегодня в Хабаровске – неминуемо, когда снимаешь "народного губернатора"», — прокомментировал он.

Что дальше?

Право на участие жителей Хабаровского края в митингах признал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Но при этом отметил, что решение об отставке Фургала и назначении нового врио губернатора Хабаровского края будет принято президентом уже в ближайшее время

«Но при этом, если вы хотите знать мое мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством», — цитирует Трутнева РИА Новости.

Тем не менее митинги все же могут запретить, а к протестующим применить жесткие меры на вполне законных основаниях. Первый заместитель председателя парламента региона Сергей Зюбр сообщил журналистам в пятницу, что в крае фиксируют рост случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы недалеки от того, что нам придется через неделю, через две вернуться к жестким ограничительным мерам. Нам опять придется сесть по домам, закрыть магазины, закрыть то, что у нас открыто», — заявил Зюбр.