Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийства и организации покушения на убийство, сообщает в четверг СК РФ.

По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Речь идет о расследовании многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая причастна к организации преступлений против жизни и здоровья предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

По данному делу, помимо Фургала, также задержаны четверо активных участников организованной группы, им были предъявлены обвинения.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фургал 9 сентября 2018 года участвовал в выборах губернатора Хабаровского края как кандидат от ЛДПР. По итогам голосования получил 35,81%, незначительно опередив действующего главу региона Вячеслава Шпорта от «Единой России». Во втором туре одержал победу.