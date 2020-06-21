Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства

Показной аскетизм не может быть примером для подражания, но и выпячивать напоказ свое благосостояние чиновники не должны, считает президент России Владимир Путин.

«Если это выставляется напоказ, этот аскетизм, то не думаю, что это является примером для подражания», — сказал интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», отвечая на вопрос об аскетическом образе жизни.

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Но, по его словам, «представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние».

Путин добавил, что власти стараются снизить уровень коррупции до минимума. «Количество коррупционных дел, которое увеличивается, говорит о том, что их не то, чтобы стало больше — выявляемость стала лучше», — сказал глава государства.

По его мнению, «вопрос в уровне коррупции». «Мы сделаем все для того, чтобы снизить ее до минимальных значений», — заверил Путин.