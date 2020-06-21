Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства

Показной аскетизм не может быть примером для подражания, но и выпячивать напоказ свое благосостояние чиновники не должны, считает президент России Владимир Путин.
«Если это выставляется напоказ, этот аскетизм, то не думаю, что это является примером для подражания», — сказал интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», отвечая на вопрос об аскетическом образе жизни.
Но, по его словам, «представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние».
Путин добавил, что власти стараются снизить уровень коррупции до минимума. «Количество коррупционных дел, которое увеличивается, говорит о том, что их не то, чтобы стало больше — выявляемость стала лучше», — сказал глава государства.
По его мнению, «вопрос в уровне коррупции». «Мы сделаем все для того, чтобы снизить ее до минимальных значений», — заверил Путин.