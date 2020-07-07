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ФСБ задержала известного журналиста по подозрению в госизмене

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности России задержала по подозрению в госизмене советника гендиректора «Роскомоса», бывшего корреспондента газета «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.

«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСБ.

Ранее корпорация «Роскосмос» подтвердила, что Сафронов задержан, ему предъявлено обвинение по статью 275 УК (Государственная измена). «На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — заявила пресс-служба корпорации.

До перехода в «Роскосмос» Сафронов работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсант», а после ухода оттуда — журналистом газеты «Ведомости». По информации РБК, ФСБ заинтересовалась его деятельность и пригласила на беседу после публикации в марте 2019 года статьи о контракте на поставку в Египет партии новейших российских истребителей Су-35.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал связывать задержание Сафронова с журналистской деятельностью.

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«Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связана с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков рассказал, что до сих пор считает Сафронова профессиональным журналистом. «Он освещал работу правительства, работал в президентском пуле и действительно мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой. Но, к сожалению, такие обвинения озвучены, мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много и они свою работу выполняют очень качественно», — сказал Песков.

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