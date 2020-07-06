Сухопутной гаубицей «Коалиция» вооружат корабли

Характеристики боевого модуля самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ» позволяют вооружить им корабли ВМФ России, сообщил начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник»

«Специалисты "Буревестника" очень высоко оценивают потенциал "Коалиции": созданный 152-миллиметровый артиллерийский унифицированный модуль в перспективе можно не только использовать как основу для разработки боевых машин на различных шасси для потребностей Сухопутных войск и береговой обороны, но и устанавливать на корабли Военно-морского флота», — сказал он в интервью ТАСС.

Собеседник пояснил, что еще на этапе научно-исследовательской работы в начале 2000-х годов была обоснована целесообразность развития артиллерии на основе комплексов межвидового применения, когда полнофункциональный артиллерийский модуль становится унифицированной основой для создания целой линейки боевых машин.

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«Вероятно, этим можно объяснить название "Коалиция", данное перспективному комплексу Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны России», — отметил Ковалев.

Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

На «Коалиции-СВ» установлена пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше аналогичного показателя других артиллерийских систем. Этого удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания.