Рэпер Канье Уэст собрался в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки, об том исполнитель заявил в Twitter.

«Теперь мы должны реализовать обещание Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Уэст в Twitter.

Он не уточнил, от какой партии собирается идти на выборы и произойдет ли это в 2020 году. Но в его сообщение включен хэштег, касающийся планов на текущий год. Намерение исполнителя в комментариях одобрил миллиардер и глава компании Space X Илон Маск.

Уэст не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. Он, в частности, допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые должны пройти в 2024 году.

Канье Уэсту 43 года. Он исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века, Его состояние оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов. Женат на модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, с которой воспитывает четырех детей.