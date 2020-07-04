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ФАС сообщила о снижении стоимости ряда продуктов питания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость некоторых социально значимых продуктов снизилась с апреля, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«ФАС фиксирует снижение цен на ряд социально значимых продуктов. С апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, мороженой рыбы с мая — на 16 рублей, а лук — на 7 рублей», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, незначительные колебания или устойчивость цен за три последних месяца демонстрируют говядина — 403,40 рублей за килограмм, мука — 44,14 рублей за килограмм, масло подсолнечное и сливочное, макаронные изделия и молоко.

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«Скачкообразный и непредсказуемый рост цен, спровоцированный ажиотажным спросом в условиях пандемии, остался в прошлом», — сказал заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков.

По его словам, «в каких-то категориях товаров снижение цен обусловлено сезонными изменениями в отрасли, где-то стоимость товаров выровнялась и сбалансировалась благодаря рыночным механизмам».



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