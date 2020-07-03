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Lada подорожала четвертый раз за полгода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ в июле поднял цены на все модели Lada на 5-9 тысяч рублей, это уже четвертое повышение с начала года.

В среднем по всему модельному ряду Lada прибавка в цене составила 7,1 тысячи рублей (+1%). Самое большое повышение цены зафиксировано у Lada Vesta и Lada Largus, пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на прайс производителя.

Все модификации Vesta подорожали на 9 тысяч рублей, а Largus — на 8 тысяч рублей. Хэтчбеки линейки XRAY прибавили в цене 7 тысяч рублей. На 6 тысяч увеличились цены у внедорожника Lada 4x4. Granta стала дороже на 5 тысяч рублей. Прежние прайс-листы остались только у внедорожников Niva и Lada 4x4 Bronto.

Сейчас самая цены на самую дешевую Lada — Granta в кузове седан — стартуют с 470,9 тысячи рублей. Самая дорогая модель у завода — Vesta Sport, в минимальной комплектации она стоит 1,06 миллиона рублей.

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