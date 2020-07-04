ВОЗ усомнилась в возможности второй волны пандемии

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал предположения властей стран и экспертов относительно приближающейся второй волны пандемии коронавируса.

Райан назвал «спекуляциями» предположения о второй волне пандемии. «С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон», — цитирует ТАСС Райана. Он добавив, что «всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом»

По его словам, «потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус», а такие вирусы «имеют тенденцию быть сезонными по природе».

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Как подчеркнул эксперт, нынешний рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а «как второй пик» пандемии, поскольку «вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи».

В связи с этим Райан призвал все силы бросить на борьбу с вирусом сейчас, что, «возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны». «Если придется бороться со второй волной, то мы будем это делать», — сказал он, подчеркнув, что эта борьба будет более эффективной, если «будут извлечены уроки из первой волны».