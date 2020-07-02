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ВОЗ оценила угрозу свиного гриппа из Китая

Источник:
ТАСС
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Фото: © UK Department for International Development

Штамм свиного гриппа, обнаруженный на фермах в Китае и способный вызвать новую пандемию, не является новым, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Речь идет о свежей публикации, но этот вирус не является новым. О вирусах G4 уже сообщалось Китаем, в частности, в публикации от 2014 года. О его распространении известно с 2016 года. В течение многих лет за этим вирусом ведется эпидемиологический надзор», — приводит ТАСС слова Райана.

Поэтому, как отметил Райан, информацию, представленную китайскими и британскими учеными, «необходимо пересмотреть, понять контекст и то, как проводилось исследование».

ВОЗ, добавил он, всегда серьезно воспринимает ситуацию, когда появляются новые штаммы свиного гриппа и у организации имеются возможности «для быстрой разработки вакцины для различных штаммов в случае быстрого распространения среди людей».

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Ранее журнал PNAS сообщил о том, что китайские и британские микробиологи открыли новый штамм свиного гриппа на разных фермах в Китае, обладающий набором мутаций, позволяющих ему распространяться от одного человека к другому.

По словам специалистов, вирус G4 обладает всеми чертами патогена, способного вызвать новую пандемию гриппа. Он отличается по антигенному профилю от текущих сезонных штаммов гриппа и может передаваться от человека к человеку, а также при этом обладает характерными чертами вируса H1N1, вызвавшего пандемию свиного гриппа в 2009 году.





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