Жители Земли более месяца смогут наблюдать парад планет

Россияне смогут увидеть Юпитер, Сатурн, Марс, Венеру, Меркурий, уже с 4 июля и до середины августа они расположатся в определенном порядке к Солнцу.

Парад планет можно будет наблюдать с Земли с 4 июля до середины августа, когда Юпитер, Сатурн, Марс, Венеру, Меркурий выстроятся в определенном порядке к Солнцу.

Уже с 4 июля ночью можно будет невооруженным взглядом наблюдать Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с двух часов ночи, а также Венеру в утренние часы. Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце, будет виден только с 22 июля. Уран и Нептун в принципе не видны невооруженным взглядом.

«Но не стоит при этом рассчитывать, что можно будет выйти на балкон и заметить, как планеты сгруппировались по одну сторону от Солнца», —рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она напомнила, что в науке такого термина, как «парад планет» нет.

#Наука Слияние черных дыр породило уникальное явление

Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.

«Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя», — добавила Рублева.

Как отметил российский астроном Владимир Сурдин, парад в этом году не станет уникальным, примерно в такую же конфигурацию планеты сошлись около 20 лет назад. Кроме того, парад окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть небольшие приливы.