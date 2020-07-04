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Жители Земли более месяца смогут наблюдать парад планет

Источник:
РИА Новости
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Фото: G.Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO / CC BY 4.0

Россияне смогут увидеть Юпитер, Сатурн, Марс, Венеру, Меркурий, уже с 4 июля и до середины августа они расположатся в определенном порядке к Солнцу.

Парад планет можно будет наблюдать с Земли с 4 июля до середины августа, когда Юпитер, Сатурн, Марс, Венеру, Меркурий выстроятся в определенном порядке к Солнцу.

Уже с 4 июля ночью можно будет невооруженным взглядом наблюдать Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с двух часов ночи, а также Венеру в утренние часы. Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце, будет виден только с 22 июля. Уран и Нептун в принципе не видны невооруженным взглядом.

«Но не стоит при этом рассчитывать, что можно будет выйти на балкон и заметить, как планеты сгруппировались по одну сторону от Солнца», —рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она напомнила, что в науке такого термина, как «парад планет» нет.

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Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.

«Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя», — добавила Рублева.

Как отметил российский астроном Владимир Сурдин, парад в этом году не станет уникальным, примерно в такую же конфигурацию планеты сошлись около 20 лет назад. Кроме того, парад окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть небольшие приливы.



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