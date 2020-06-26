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Слияние черных дыр породило уникальное явление

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © Caltech

Исследователи Калифорнийского технологического института впервые в истории зафиксировали редчайшую вспышку света, порожденную слиянием черных дыр друг с другом, сообщает пресс-служба вуза.

Этот феномен необычен тем, что черные дыры не могут, в принципе, излучать свет, однако это правило может нарушаться в некоторых случаях при столкновении одной черной дыры с другой, приводит «Лента.ру» сообщение института.

Гравитационные волны от слияния двух черных дыр, обозначенное как событие S190521g, были зафиксированы обсерваторией LIGO и детектором Virgo 21 мая 2019 года. В то же время астрономы Паломарской обсерватории в Сан-Диего проводили поиск транзиентов — меняющих яркость объектов.

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Как оказалось, источник одной из вспышек — J1249 + 3449, — которую породила отдаленная сверхмассивная черная дыра в составе квазара, находился в том же самом месте, что и источник гравитационных волн.

Согласно сценарию, предложенному Мэтью Грэмом, ведущим автором статьи, пара столкнувшихся черных дыр вращалась внутри диска вокруг более крупной сверхмассивной черной дыры. Как только черные дыры поменьше сталкиваются, крупная черная дыра получает импульс, толкающий ее в случайном направлении, в результате чего она сталкивается с газом в диске и создает вспышку света.

Хотя черные дыры, притягивающие к себе материал и создающие вокруг себя аккреционный диск, периодически порождают вспышки, наблюдаемый феномен значительно отличался по силе, что указывает на его необычную природу.





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