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Редкий автомобиль на веслах выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Ретроавтомобиль Volkswagen Type 166 Schwimmwagen на веслах выставили на продажу в Тюмени за 12 миллионов рублей. Это один из 13 экземпляров, сохранившихся в первозданном виде, утверждает владелец.

Объявление о продаже появилось в группе «Авторынок №1 ХМАО | ЯНАО» в «ВКонтакте». Volkswagen Type 166 Schwimmwagen был выпущен в 1943 году. В мире таких машин осталось всего 163, а первоначальном виде — только 13, отметил автор публикации.


VW Type 166 — военный автомобиль-амфибия, созданный по заказу вермахта Фердинандом Порше и Эрвином Комендой. За два года (1942-1944) было выпущено 14 тысяч экземпляров.

Скорость автомобиля при движении на плаву не превышала 10 километров в час, на шоссе разгонялся до 80 километров в час. Вмещал трех солдат с личным оружием и водителя, а также 7,92-мм пулемет MG 42.

Владелец продает машину за 12 миллионов рублей. По его словам, авто находится в идеальном состоянии.

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