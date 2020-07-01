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Белка прибежала на матч ЦСКА со «Спартаком»

Источник:
Sibnet.ru
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Белка выскочила на поле во время матча ЦСКА со «Спартаком» — фото и видео со зверьком опубликовали в Twitter. За появление животного ЦСКА могут оштрафовать.

Белка появилась на седьмой минуте встречи между клубами, которая проходила на «ВЭБ Арене» в Москве. Зверек пробежал вдоль рекламных щитов и скрылся с поля, так что футболистам не пришлось прерывать игру.

Позднее выяснилось, что животное заметили еще до старта матча в подсобных помещениях стадиона. Сотрудники пытались поймать белку, но она ускользнула.

ЦСКА, который был хозяином встречи, могут оштрафовать на 5 тысяч рублей за появление животного на стадионе.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал Никола Влашич.

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Топ комментариев

cre

ЦитатаОднако Tesla пошла навстречу покупателюНе пошла на встречу, а исправила свои ошибки.

great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Иркут 69

Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

corrector

вакансий больше там, где плохо работать