Белка прибежала на матч ЦСКА со «Спартаком»

Белка выскочила на поле во время матча ЦСКА со «Спартаком» — фото и видео со зверьком опубликовали в Twitter. За появление животного ЦСКА могут оштрафовать.

Белка появилась на седьмой минуте встречи между клубами, которая проходила на «ВЭБ Арене» в Москве. Зверек пробежал вдоль рекламных щитов и скрылся с поля, так что футболистам не пришлось прерывать игру.

Позднее выяснилось, что животное заметили еще до старта матча в подсобных помещениях стадиона. Сотрудники пытались поймать белку, но она ускользнула.

Безбилетники на Дерби pic.twitter.com/TMTyjp6IXP — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) June 30, 2020

ЦСКА, который был хозяином встречи, могут оштрафовать на 5 тысяч рублей за появление животного на стадионе.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал Никола Влашич.