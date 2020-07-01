Белка прибежала на матч ЦСКА со «Спартаком»

Белка выскочила на поле во время матча ЦСКА со «Спартаком» — фото и видео со зверьком опубликовали в Twitter. За появление животного ЦСКА могут оштрафовать.
Белка появилась на седьмой минуте встречи между клубами, которая проходила на «ВЭБ Арене» в Москве. Зверек пробежал вдоль рекламных щитов и скрылся с поля, так что футболистам не пришлось прерывать игру.
Особый гость дерби #ЦСКАСпартак #РПЛтопчик #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/Y4ndOGi2DD— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 30, 2020
SQUIRREL UPDATE #CSKASpartak 0:0 | #FCSM pic.twitter.com/tyUb0hZTsL— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 30, 2020
Позднее выяснилось, что животное заметили еще до старта матча в подсобных помещениях стадиона. Сотрудники пытались поймать белку, но она ускользнула.
Безбилетники на Дерби pic.twitter.com/TMTyjp6IXP— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) June 30, 2020
ЦСКА, который был хозяином встречи, могут оштрафовать на 5 тысяч рублей за появление животного на стадионе.
Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал Никола Влашич.
creЦитатаОднако Tesla пошла навстречу покупателюНе пошла на встречу, а исправила свои ошибки.
great_americaЧто то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...
Иркут 69Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...
UynachalnicaБыл бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!
correctorвакансий больше там, где плохо работать