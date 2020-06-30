«Вектор» выявил более 100 штаммов нового коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный в Новосибирске, выделил более 100 штаммов нового коронавируса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«"Вектор" выделил более 100 штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2, и может успокоить сомневающихся — обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса», — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса в мире

В Роспотребнадзоре отметили, что одной из задач «Вектора» является слежение за изменчивостью вирусов, чтобы можно было на ранней стадии выявить эти мутации и начать их изучение.

«Это важно для того, чтобы быть уверенным в правильной диагностике заболевания — измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами — или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных», — уточнили в ведомстве.