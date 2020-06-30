Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса в мире

Заболеваемость COVID-19 ускоряется и завершения пандемии коронавируса пока даже не просматривается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса. «Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — отметил гендиректор.

Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.

«На этой неделе мы созовем вторую встречу для оценки прогресса в исследованиях и разработке средств борьбы с коронавирусом, а также рассмотрения приоритетов исследования для нового этапа пандемии», — сказал он.

Гебрейесус напомнил, что 30 июня исполняется шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. Эта дата совпала с «достижением уровня в 10 миллионов заразившихся коронавирусом и 500 тысяч смертей».

Анализируя итоги шести месяцев борьбы с пандемией гендиректор обратил внимание как на проявления в мире «солидарности и доброты», так и на такие негативные явления, как «стигматизация, дезинформация и политизация пандемии».