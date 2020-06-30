Кремль назвал чушью собачьей разговоры о сговоре России и талибов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о том, что Россия якобы предлагала боевикам афганского движения «Талибан» (запрещено в России) вознаграждение за убийства американских военнослужащих, являются нелепыми.

Песков подчеркнул, что «просто нелепо распространять такую информацию». «Вы знаете, может, я буду немного груб, но это на 100% чушь собачья. Это недипломатично, но это чушь собачья. Только и всего», — приводит ТАСС слова Пескова

На вопрос о том, считала бы российская сторона действия, о которых идет речь, «актом агрессии», если бы предприняла их, Песков ответил: «Я не думаю, что такая ситуация вообще возможна».

Пескова также спросили, имели ли место консультации между официальными лицами США и РФ по этому вопросу. «Насколько я понимаю, никто из представителей США никогда не поднимал вопрос об этом», — ответил он.

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Пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией о каких-либо консультациях между военными США и России по этому вопросу. «У них своя система для поддержания контактов», которая предполагает обмены «закрытой информацией», отметил Песков.

МИД России назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, «этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь».

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить «еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России», чтобы очернить республиканцев.