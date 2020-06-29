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Трамп сообщил, почему Россию прогнали из G8

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Трамп высмеял призыв бывшего вице-президента в администрации Барака Обамы, главного претендента на пост президента от демократов Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 после публикации статьи The New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и движением «Талибан» (запрещено в России).

«Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией!» — приводит РИА Новости слова Трампа.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб ранее опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД назвал эту информацию фейком.

Позднее радикальное движение «Талибан» также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства России.

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Белый дом назвал данные NYT «неточными» и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам глава государства назвал это «очередной заказухой» и также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни другим членам администрации «о так называемых нападениях русских» на американские войска в Афганистане.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998-го по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции.



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