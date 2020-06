Приквел «Ведьмака» расскажет о катастрофе Сопряжения сфер

Стриминговый сервис Netflix выпустит приквел нашумевшего сериала «Ведьмак», в котором зрителям расскажут о событиях времен Сопряжения сфер, приведших в мир чудовищ.

«Ведьмак» снят по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Согласно сюжету, ведьмак Геральт, являющийся мутантом, путешествует по Континенту. За мешочек чеканных монет он избавит любого от нечисти, проникнувшей в мир 1,5 тысячи лет назад и распространившейся по нему.

В сериале также рассказывается о девушке Йеннифэр со способностью к магии, которую отец продаёт в ученицы колдунье. Еще одна сюжетная линия рассказывает о Цири – наследнице королевства Цинтра, вынужденной пуститься в бега после того, как страну захватывает империя Нильфгаард.

Как утверждает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, вымышленный мир Континента хотя и не обладает такой исторической глубиной и уровнем сложности, как «Песнь льда и пламени», но вполне способен стать заменой культовой «Игры престолов» и поведать зрителям еще множество историй про Геральта из Ривии.

Руководство стрим-сервиса увидело потенциал в шоу, первый сезон которого вышел на платформе 20 декабря 2019 года и сразу же побил все рекорды. Сейчас из-за коронавируса приостановлена работа над вторым сезоном, он анонсирован на начало 2021 года. К его производству планируют вернуться в августе, после чего настанет очередь приквела. Вероятно, утверждает издание, это будет серия приквелов.

Действия развернутся во время катастрофического события во вселенной, известного фанатам как Сопряжение сфер, оно произошло около 1,5 тысячи лет назад до описываемых в сериале и произошедших в книгах событий.

Катастрофа коснулась целой вереницы миров, частично смешала их границы. Именно после этого эльфы пришли в мир через разрывы между мирами и должны были найти способ сожительства с людьми и гномами. В мире Ведьмака появилось и множество других существ, не принадлежавших этому миру. Они оказались заперты в нем.

Поэтому, например, у гравейров, гулей и вампиров нет собственной экологической ниши. Они — реликты периода Сопряжения сфер. Их распространение привело к появлению профессиональных охотников на них — мутантов-ведьмаков.