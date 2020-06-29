НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Приквел «Ведьмака» расскажет о катастрофе Сопряжения сфер

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: © кадр из сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix выпустит приквел нашумевшего сериала «Ведьмак», в котором зрителям расскажут о событиях времен Сопряжения сфер, приведших в мир чудовищ.

«Ведьмак» снят по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Согласно сюжету, ведьмак Геральт, являющийся мутантом, путешествует по Континенту. За мешочек чеканных монет он избавит любого от нечисти, проникнувшей в мир 1,5 тысячи лет назад и распространившейся по нему.

В сериале также рассказывается о девушке Йеннифэр со способностью к магии, которую отец продаёт в ученицы колдунье. Еще одна сюжетная линия рассказывает о Цири – наследнице королевства Цинтра, вынужденной пуститься в бега после того, как страну захватывает империя Нильфгаард.

#Кинематограф
«Противостояние»: как Стивен Кинг предсказал пандемию

Как утверждает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, вымышленный мир Континента хотя и не обладает такой исторической глубиной и уровнем сложности, как «Песнь льда и пламени», но вполне способен стать заменой культовой «Игры престолов» и поведать зрителям еще множество историй про Геральта из Ривии.

Руководство стрим-сервиса увидело потенциал в шоу, первый сезон которого вышел на платформе 20 декабря 2019 года и сразу же побил все рекорды. Сейчас из-за коронавируса приостановлена работа над вторым сезоном, он анонсирован на начало 2021 года. К его производству планируют вернуться в августе, после чего настанет очередь приквела. Вероятно, утверждает издание, это будет серия приквелов.

Действия развернутся во время катастрофического события во вселенной, известного фанатам как Сопряжение сфер, оно произошло около 1,5 тысячи лет назад до описываемых в сериале и произошедших в книгах событий.

Катастрофа коснулась целой вереницы миров, частично смешала их границы. Именно после этого эльфы пришли в мир через разрывы между мирами и должны были найти способ сожительства с людьми и гномами. В мире Ведьмака появилось и множество других существ, не принадлежавших этому миру. Они оказались заперты в нем.

Поэтому, например, у гравейров, гулей и вампиров нет собственной экологической ниши. Они — реликты периода Сопряжения сфер. Их распространение привело к появлению профессиональных охотников на них — мутантов-ведьмаков.



Еще по теме
Правительство разрешило открыть кинотеатры с 15 июля
Режиссер Учитель рассказал, как уговорил Асмус на новую обнаженку
Белым актерам запретили озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Робот впервые сыграет главную роль в фильме
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство разрешило открыть кинотеатры с 15 июля
•
Трамп сообщил, почему Россию прогнали из G8
•
Голикова рассказала о первых страшных месяцах пандемии
•
Ракета «Ангара» вышла в три раза дороже «Протона»
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Логистический центр Wildberries построят в Кузбассе
Сибирь 29.06.2020 19:09
Изнуряющая жара накроет Восточную Сибирь
Сибирь 29.06.2020 18:37
Мужчина ограбил секс-шоп, но раскаялся в содеянном
Сибирь 29.06.2020 17:57
Ученые выделили наиболее сейсмоопасные районы Алтая
Сибирь 29.06.2020 17:14
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
9235
Омичку затравили за выигранную на голосовании квартиру
2939
Операторы техосмотра возмутились новым законом
2759
Подросток погиб под дорожным катком
2703
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство разрешило открыть кинотеатры с 15 июля
•
Трамп сообщил, почему Россию прогнали из G8
•
Голикова рассказала о первых страшных месяцах пандемии
•
Ракета «Ангара» вышла в три раза дороже «Протона»
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
•
Космические туристы: кто покидал Землю за деньги
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин сказал, Путин сделал! С обновленными сроками, время еще есть до 2050-го!

Polutarnikov

Страшное нападение! Кровь, кишки, мясо! Осторожно 18+

Иркут 69

Опять к месту и ни к месту поминание всуе "лихих 90х"....будто это служит оправданием для сегодняшних...

Д. В

Белый это тоже цвет Я к тому,что черный и белый - цветные

ponhik78

Это не показательные выступления. Это отработка взаимодействия в рамках единого информационного поля....