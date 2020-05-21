«Противостояние»: как Стивен Кинг предсказал людям пандемию

Опубликованы первые кадры мини-сериала по «Противостоянию» Стивена Кинга. Шоу расскажет об усовершенствованном учеными вирусе гриппа, убивающем более 99% населения, а также людях, пытающихся выжить после эпидемии. Еще в начале года, когда в мире реальная эпидемия коронавируса только начала распространяться, ее сравнили с книгой «короля ужасов».

Кинг назвал свой роман и основанное на нем шоу историей о храбрости людей и выборе в условиях смертельной эпидемии. А еще отметил пугающие параллели с реально происходящими в мире событиями.

Первые кадры сериала от CBS All Access опубликовал портал Vanity Fair. На них показаны главные герои — это люди, обладающие иммунитетом к вирусу, от которого нет вакцины и лекарств. В США вирус прозвали Капитан Скороход.

Выжившие разделились на два лагеря — одни остались верны идеалам прошлого, другие выбрали путь насилия и разрушения. Со всей страны они стекаются в два места. Первые к 108-летней Матушке Абигейл (Вупи Голдберг), которая живет в Небраске в домике, стоящем среди кукурузного поля. Они также расчищают городок Боулдер в Колорадо, чтобы обосноваться там.

Вторые решили примкнуть к Темному человеку, известному также как Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард). Своей базой они выбирают Лос-Анджелес. Каждому участнику событий снятся практически одинаковые сны, в которых они видят либо старушку, либо Темного человека. Это своего рода маяки, которые собирают выживших со всей страны.

Нелинейная история

#Кинематограф Назван актер на роль главного злодея по «Противостоянию» Кинга

Этот сериал не покажет поэтапного развития событий — в первом эпизоде зрители увидят, как выжившие очищают от тел погибших городок Боулдер. У них иммунитет, но работают они в защитном снаряжении, поскольку от разлагающихся тел можно заразиться и другой инфекцией, к которой они окажутся восприимчивыми.

Встречаясь с главными героями, мы через флешбеки узнаем их истории, которые привели каждого в отправную точку. Ранее создатели уже назвали актеров, которые сыграют главные роли в «Противостоянии».

История о храбрости

Стивен Кинг не назвал свой роман «Вирусом», «Болезнью» или «Концом света, каким мы его знаем». Он хотел, чтобы его книга о глобальной пандемии, убивающей почти все живое, вышедшая в 1978 году, называлась именно «Противостояние».

Она рассказывает о мире, в котором не остается никаких правил, и выжившие должны сделать выбор: они идут по пути эволюции и следуют лозунгу «выживает сильнейший», подчиняясь темным инстинктам, или делают то, что правильно ради других?

«Я хотел написать о храбрости. В какой-то момент люди действительно должны постоять за себя», — цитирует издание писателя.

Без ссылки на коронавирус

Ситуация с коронавирусом усилила интерес к таким фильмам, как «Заражение» и «Вспышка». Шоу должны были завершить в последних числах февраля, когда COVID-19 начал распространяться по Северной Америке. Уточняется, что на данный момент CBS All Access планирует продолжить выпуск.

Новая адаптация романа (первый раз книгу экранизировал в 1994 году Мик Гаррис) должна выйти в конце этого года, дата пока не определена из-за эпидемии коронавируса, которую в самом ее разгаре в Европе многие читатели Кинга поспешили сравнить с «Противостоянием». Тогда он даже опубликовал твит с просьбой не сравнивать происходящее с его произведением.

Сейчас Кинг отмечает, что в его романе вирус не появился естественным путем. Это биологическое оружие, которое случайно вырвалось на свободу. При этом одним из аспектов истории Кинга является мысль о том, что люди слишком часто проектируют свое самоуничтожение.

Кинг назвал сюрреалистичной ситуацию, что эпидемия в реальном мире начала распространяться во время производства шоу. Тем не менее, в нем не будет отсылок на ситуацию с коронавирусом — это абсолютно другая история.

Авторы статьи отмечают, что это альтернативная версия того, как могла бы повернуться история человечества, если бы коронавирус уносил жизни не менее 99% населения, как супергрипп в «Противостоянии».

Тревожные сходства

Однако даже сейчас писатель признает тревожные сходства, которые проявились в реальной жизни. «Когда вы слышите сообщения о том, что 100 000 или 240 000 человек умрут, вы должны обратить на это внимание, и это будет плохо. Сейчас это плохо», — сказал в интервью Кинг, который написал для шоу новую концовку истории, которая станет заключительным эпизодом мини-сериала.

Он добавил, что коронавирус привел к практически полной остановке экономики. И сейчас, когда люди видят фото опустевших Таймс-сквер или Лондона, они говорят, что это действительно похоже на «Противостояние». Однако при этом на трассах не скапливаются брошенные машины, а люди не стреляют друг в друга на улицах, напомнил писатель.



Впрочем, вскорее после того, как Кинг дал это интервью изданию, в городке Флинт штата Мичиган охранник местной торговой точки Family Dollar потребовал от посетителя при входе в магазин надеть медицинскую маску. И был убит за это выстрелом в голову.

Примеры доброты и надежды

Кинг отметил, что не знает, будет ли шоу интересно кому-то после того, как реальная пандемия закончится, или усталость от этой темы и всех событий, с ней связанных, вытеснит любопытство. Он говорит, что ответа на этот вопрос у него попросту нет.

В то же время «Противостояние» — история надежды. И, несмотря на все потери, боль и неудачи, которые мир пережил за последние несколько месяцев, человечество стало свидетелем бесчисленных примеров доброты, единства, щедрости и бесстрашия не только от медиков, но и от обычных продавцов, сборщиков мусора, соседей, ухаживающих за соседями.

«Это последняя параллель между книгой и нашей, иногда мучительной, реальностью. Может быть, поэтому книга так любима, и поэтому она все еще может резонировать после всего, что мы пережили в последнее время», – подытоживает Vanity Fair.