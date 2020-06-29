Голикова рассказала о первых страшных месяцах пандемии

Первые полтора месяца пандемии были «страшными», поскольку работа по преодолению ситуации с коронавирусом в России велась одновременно по многим направлениям, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — рассказала Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Голикова назвала полтора месяца после начала пандемии в России «страшными». «Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали», — добавила она.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отметила, что России «удалось избежать большой беды».

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 9,9 миллиона человек, свыше 495 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073.