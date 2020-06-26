ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

Медицинские организации впервые за несколько месяцев в Европе зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, за последние две недели неутешительная динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 странах региона. В 11 из них ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии. Если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения этих европейских стран «к краю пропасти», цитирует РИА Новости Клюге.

Он отметил Клюге, что уже же говорил о риске новых вспышек заболевания по мере того, как государства снимают введенные ранее ограничения. «В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью», — подчеркнул он.

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При этом Клюге указал, что в Польше, Германии, Испании и Израиле власти быстро отреагировали на увеличившееся число новых случаев заболевания. Да и вообще европейцы стали более ответственно относиться к соблюдению таких мер, как социальное дистанцирование и ношение масок.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 479 тысяч умерли. В Европе общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 2,6 миллиона, более 195 тысяч скончались.