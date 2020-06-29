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АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan — косвенным доказательством стала информация о том, что концерн ищет новое оборудование.

Планируется, что новые модели Lada — 4x4 (возможно, под брендом Niva) и Granta — будут создаваться на платформе CMF-B-LS. Это адаптированная под развивающиеся страны модификация платформы CMF-B от Renault-Nissan, приставка LS означает Low specifications, то есть упрощенное исполнение.

Платформа является эволюцией нынешней B0 и, в частности, позволяет установку современных электронных компонентов.

Автогигант ищет поставщиков трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS», пишет Drom со ссылкой на сайт корпоративных закупок АвтоВАЗа.

Одним из первых производителей компонентов стала компания «Рулевые системы», которая займется локализацией выпуска рулевого механизма.

По предварительным данным, модели на новой платформе дебютируют в 2022 году.

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