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Детскую книгу о конституции Украины высмеяли за шумеров

Источник:
Sibnet.ru
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Упоминание шумеров в детской книге «Простая Конституция», созданной на Украине, вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Книга «Простая Конституция» была создана при поддержке президента Владимира Зеленского, говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook. «Очень важно, чтобы дети в легкой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права», — отмечается в посте.

В соцсети показана обложка книги и несколько страниц. «Шумеры, гоу в державу, я створив» («Шумеры, гоу в государство, я создал», — написано на одной из них.

Фото: © Офіс Президента України, Facebook

Фраза вызвала неоднозначную реакцию. «Немного не поняла, о чем это. Как объяснить ребенку связь этой фразы с конституцией Украины?», «Какой лютый трэш. Как это развидеть?» — раскритиковали комментаторы книгу, отметив плохие и странные иллюстрации.

О связи украинцев с шумерами заявляла популярная украинская певица Руслана. «Наши корни говорят о древнейших культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров… Да нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию!» — говорила она в интервью телеканалу 112. После в политических интернет-дискуссиях украинцев в шутку называли «шумерами».

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