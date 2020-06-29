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Лукашенко назвал Белоруссию последним союзником России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия является последним союзником России и поэтому Москва не хочет ее потерять ни экономически, ни политически.

«Конечно, они (российские власти) не хотят потерять Беларусь экономически. Но больше всего — политически, потому что потерять Беларусь — это сильнейший удар по внутренней политике России», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные в эфире белорусского телевидения.

Он заявил, что «единственный союзник, который остался у России, — Беларусь». «Я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков — Евросоюза, Украины», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем Лукашенко констатировал, что Минску удалось наладить отношения с Западом. «Конечно, нам Европейский союз напакостил много, они вводили против нас санкции, они выстроили забор на восточной границе в Польше, они не хотели с нами разговаривать — не потому, что мы проводили не ту политику. Нет, они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию, мы от этого отказались», — отметил президент республики.

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По его словам, со временем в руководстве ЕС осознали свою ошибку, этому в том числе способствовала роль Минска в урегулировании конфликта на Украине. «Это был повод для того, чтобы наладить с нами отношения, а почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», — обратил внимание Лукашенко.

Он добавил, что после этого Белоруссию заметили и американцы. «Оказывается, Беларусь для них тоже важна. И вот [последовал] приезд многих американцев, а потом госсекретаря США [Майкла Помпео] в Беларусь, и это очень возбудило нашего восточного соседа», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Белоруссия, будучи суверенной страной, вправе самостоятельно выбирать внутреннюю и внешнюю политику, хотя на нее оказывается давление с разных сторон. «Я зажат между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз, к тому же [добавляется] и котел, который нас постоянно подогревает с юга — Украина, воюющая Украина», — заключил Лукашенко.



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