НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Лукашенко «подрезал крылья ворюгам»

Источник:
РБК
282 0
Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не поддаваться на уловки «шарлатанов», заявив, что за время правления ему удалось подрезать «подрезать крылья ворюгам».

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях», — приводит РБК слова Лукашенко. «Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях», — добавил он.

Лукашенко призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают». «Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все», — призвал он.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…» — предупредил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин допустил участие в выборах президента на новый срок

Один из главных соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан 18 июня. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за границу, а Бабарико пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики.

До задержания Бабарико записал видеообращение, предложив провести референдум по изменениям в Конституцию. «Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Белоруссии и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года», — сказал он и уточнил, что в старой Конституции было предусмотрено ограничение президентских сроков, разделение трех ветвей власти и «право народа на определение своей судьбы».



Еще по теме
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала американцев
Памятник Теодору Рузвельту в США уберут за неполиткоректность
Лукашенко заявил о срыве «Майдана» в Белоруссии
смотреть все
Политика #Мир #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
•
Лукашенко «подрезал крылья ворюгам»
•
Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса
•
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Подробности
•
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбросившие с железнодорожного моста женщину отправятся за решетку
Сибирь 22.06.2020 16:14
Жители Кузбасса потребовали отставки главы Новокузнецкого района
Сибирь 22.06.2020 16:08
Торговые центры в Новосибирске останутся закрытыми
Сибирь 22.06.2020 15:12
Жара и грозы придут в Новосибирск
Сибирь 22.06.2020 15:01
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
15628
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
5206
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
5183
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
3122
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент объяснил разницу между нацинтересами и эгоизмом
•
Лукашенко «подрезал крылья ворюгам»
•
Академик назвал срок действия вакцины от коронавируса
•
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
60
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
50
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
45
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
32
Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина
32