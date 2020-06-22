Лукашенко «подрезал крылья ворюгам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не поддаваться на уловки «шарлатанов», заявив, что за время правления ему удалось подрезать «подрезать крылья ворюгам».

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях», — приводит РБК слова Лукашенко. «Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях», — добавил он.

Лукашенко призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают». «Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все», — призвал он.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…» — предупредил Лукашенко.

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Один из главных соперников Лукашенко на предстоящих президентских выборах, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан 18 июня. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за границу, а Бабарико пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики.

До задержания Бабарико записал видеообращение, предложив провести референдум по изменениям в Конституцию. «Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Белоруссии и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года», — сказал он и уточнил, что в старой Конституции было предусмотрено ограничение президентских сроков, разделение трех ветвей власти и «право народа на определение своей судьбы».