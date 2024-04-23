МИД КНР призвал США не очернять отношения Китая и России

США не стоит вмешиваться в отношения России и Китая, Вашингтону стоит задуматься о своей ответственности за кризис на Украине, говорится в заявлении департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, сделанном в преддверии визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена.

«США не должны очернять нормальные межгосударственные отношения между Китаем и Россией, провоцировать блоковую конфронтацию, а также <…> обвинять Китай», — приводят «Известия» заявление.

МИД КНР также призвал Вашингтон прекратить введение односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц. Кроме того, США должны перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику Китая, сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Китая призвало Вашингтон задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, не подливать масло в огонь. КНР не является «создателем или стороной» украинского конфликта и активно продвигает мирные переговоры, отметили в китайском МИД.