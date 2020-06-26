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Саакашвили признал превосходство России над Украиной

Источник:
РИА Новости
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Фото: © European People's Party

Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить как есть», — приводит РИА Новости слова Саакашвили.

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Он отметил, что в России «слушают» бизнес гораздо активнее, чем это делают власти на Украине, которые «все разговаривают», но «воз и поныне там».

«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?» — задался вопросом политик.

Ранее Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса.

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