Порошенко увидел «уникальный шанс» вернуть Крым Украине

Украина получила «уникальный шанс» «вернуть» Крым, отняв его у России с помощью Запада, заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

В условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России Киев может укрепить международную солидарность и «заставить» Москву «уйти из Крыма», так как она якобы "не способна" финансировать полуостров, приводит РИА Новости слова Порошенко.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят «вернуть» Крым. На полуострове подобные заявления неоднократно называли мечтами и пустыми надеждами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пострелявший из лука Зеленский насмешил соцсети

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.